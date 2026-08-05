В Тамбовской области объявлена угроза атаки беспилотников

На территории Тамбовской области объявлена угроза атаки беспилотных воздушных судов. Об этом сообщили в канале РСЧС региона.

«Воздушная тревога» — опасность атаки беспилотных воздушных судов (БВС) на территории Тамбовской области с 19.56 05.08.2026. Соблюдайте спокойствие! Увидели беспилотное воздушное судно покиньте опасную зону (укройтесь в здании, под деревом, зайдите в подъезд, паркинг, подземный переход). Предупредите о возможной опасности других граждан», — говорится в публикации.

Сегодня утром в Татарстане ввели режим «Беспилотная опасность» из-за угрозы атаки БПЛА, предупреждение было объявлено в семи городах республики. В 04:33 мск ограничения ввели для Казани и Зеленодольска, спустя два с половиной часа — для Альметьевска, Бугульмы, Лениногорска, а также Чистополя и Заинска.