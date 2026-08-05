Кубок России — 2026/27
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
5 августа, 16:54

В Липецкой области объявили красный уровень угрозы атаки беспилотников

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

На территории Липецкой области ввели красный уровень угрозы атаки БПЛА. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС России.

Жителей призывают сохранять бдительность и следить за официальными оповещениями. Другие подробности пока не приводятся.

Собянин сообщил об уничтожении трёх БПЛА, летевших на Москву
Собянин сообщил об уничтожении трёх БПЛА, летевших на Москву

Ранее стало известно, что за минувшие сутки над Брянской областью уничтожили 291 беспилотник самолётного типа. Отражение массированной атаки обеспечивали подразделения ПВО Минобороны, мобильные огневые группы бригады «БАРС-Брянск», сотрудники линейного отдела МВД на транспорте и спецподразделения Росгвардии.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Юрий Лысенко
  • Новости
  • ВСУ
  • Происшествия
  • Липецкая область
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar