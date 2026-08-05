В Липецкой области объявили красный уровень угрозы атаки беспилотников

На территории Липецкой области ввели красный уровень угрозы атаки БПЛА. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС России.

Жителей призывают сохранять бдительность и следить за официальными оповещениями. Другие подробности пока не приводятся.

Ранее стало известно, что за минувшие сутки над Брянской областью уничтожили 291 беспилотник самолётного типа. Отражение массированной атаки обеспечивали подразделения ПВО Минобороны, мобильные огневые группы бригады «БАРС-Брянск», сотрудники линейного отдела МВД на транспорте и спецподразделения Росгвардии.