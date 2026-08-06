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6 августа, 04:04

Мужчина получил 1,5 года тюрьмы за оправдание теракта на Лубянке

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Krestofell

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Krestofell

Второй Западный окружной военный суд назначил наказание в виде полутора лет лишения свободы россиянину, которого признали виновным в оправдании теракта в московском метро на станции «Лубянка». Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу суда.

По данным следствия, в январе 2023 года 20-летний Мухаммед Алескеров разместил в интернете два комментария, в которых оправдывал действия террористки-смертницы Марьям Шариповой, причастной к взрыву на станции метро «Лубянка» в 2010 году.

Суд признал мужчину виновным и назначил ему наказание — один год и шесть месяцев колонии общего режима.

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Теракт в московском метро произошёл 29 марта 2010 года. Две террористки-смертницы привели в действие взрывные устройства на станциях «Лубянка» и «Парк культуры». В результате атаки погибл 41 человек, ещё 88 получили ранения.

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Артём Гапоненко
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