Над Калужской областью уничтожили 17 украинских беспилотников

Силы ПВО ночью уничтожили 17 украинских беспилотников над Калужской областью. Предварительно, в результате атаки никто не пострадал, разрушений инфраструктуры также не зафиксировано.

Об этом сообщил губернатор региона Владислав Шапша. По его словам, воздушные цели были сбиты сразу в нескольких муниципальных округах.

«Сегодня ночью силами ПВО уничтожены 17 БПЛА над территориями Бабынинского, Боровского, Думиничского, Износковского, Козельского, Малоярославецкого, Медынского, Перемышльского, Тарусского, Ферзиковского и Юхновского муниципальных округов, а также на окраине Калуги», – написал глава региона.

После отражения атаки на местах работают оперативные группы. Специалисты продолжают проверять территорию и уточнять последствия произошедшего.

Ранее Life.ru писал, что в Ростовской области за ночь уничтожили более 20 беспилотников ВСУ. Губернатор Юрий Слюсарь сообщил, что атака была отражена сразу в шести районах региона. Предварительно, данных о пострадавших и разрушениях на земле не поступало.