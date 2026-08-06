ПВО отразила атаку четырёх дронов ВСУ на Севастополь

Ночью 6 августа силы ПВО и мобильные огневые группы отражают атаку беспилотников на Севастополь. Губернатор города Михаил Развожаев сообщил, что военные уже уничтожили четыре воздушные цели.

По его словам, дроны были сбиты в Гагаринском районе и районе Фиолента. На месте работают расчёты, которые продолжают отражать атаку.

«В Севастополе военные отражают атаку ВСУ, работает ПВО и мобильные огневые группы. Сбито 4 БПЛА», – сообщил Развожаев.

Губернатор призвал жителей и гостей города соблюдать меры безопасности и не находиться на открытых пространствах во время работы систем защиты.

Информация о возможных последствиях атаки и повреждениях уточняется.

Ранее Life.ru писал, что силы ПВО сбили три украинских беспилотника в районе Москвы. Мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что к местам падения обломков направили экстренные службы. Данные о разрушениях и пострадавших после той атаки не приводились.