Собянин сообщил о трёх сбитых БПЛА ВСУ
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Sergey Cherviakov
Силы противовоздушной обороны столичного региона сбили три украинских беспилотника. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
По его словам, к местам падения БПЛА направлены сотрудники экстренных служб. О каких-либо повреждениях не уточнялось.
За минувшие сутки в столичном регионе отразили атаку 13 беспилотников. О повреждениях или пострадавших информации не было.
Главные происшествия, пожары, аварии и спасательные операции — в разделе «Происшествия» на Life.ru.