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Регион
5 августа, 22:33

Собянин сообщил о трёх сбитых БПЛА ВСУ

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Sergey Cherviakov

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Sergey Cherviakov

Силы противовоздушной обороны столичного региона сбили три украинских беспилотника. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

По его словам, к местам падения БПЛА направлены сотрудники экстренных служб. О каких-либо повреждениях не уточнялось.

За день системы ПВО уничтожили над регионами РФ 200 беспилотников
За день системы ПВО уничтожили над регионами РФ 200 беспилотников

За минувшие сутки в столичном регионе отразили атаку 13 беспилотников. О повреждениях или пострадавших информации не было.

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Артём Гапоненко
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