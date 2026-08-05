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5 августа, 17:47

За день системы ПВО уничтожили над регионами РФ 200 беспилотников

ЗРПК «Панцирь-С» на вооружении ВС РФ. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Degtyaryov Andrey

ЗРПК «Панцирь-С» на вооружении ВС РФ. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Degtyaryov Andrey

За день системы ПВО сбили над регионами России 200 беспилотников самолётного типа, сообщило Минобороны. Их уничтожали с 08:00 до 20:00 мск.

«Перехвачены и уничтожены <...> над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Липецкой, Орловской, Рязанской, Тульской областей, Московского региона, Краснодарского края, Республики Крым, Республики Башкортостан, Республики Татарстан и над акваторией Чёрного моря», — говорится в сообщении.

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Матвей Константинов
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