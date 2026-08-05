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5 августа, 15:07

Военэксперт объяснил, почему ПВО Украины не справилась с ночным ударом Армии России

Эксперт Кнутов: ПВО Украины не хватило ракет для отражения массированного удара

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Нехватка ракет не позволила украинской ПВО полноценно отреагировать на массированный ночной удар ВС РФ, считает военный эксперт Юрий Кнутов. По его словам, высокая скорость российской атаки и большое число одновременно применённых средств поражения перегрузили противовоздушную систему противника.

Удар Армии России продолжался около 20 минут. За это время были применены ракеты разных типов и более сотни беспилотников, а на ряде объектов в Киеве после попаданий началась вторичная детонация.

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«С одной стороны, украинская система ПВО не успела отреагировать. С другой стороны, это говорит о том, что на Украине существует острая нехватка ракет для комплексов ПВО», — цитирует специалиста сайт MK.ru.

Украине не хватает боеприпасов для комплексов Patriot, NASAMS и IRIS-T. Получить их в необходимом объёме будет сложно, поскольку такие ракеты сейчас нужны самим США, а европейские страны не спешат расходовать собственные резервы, заключил эксперт.

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Ранее Владимир Зеленский заявил, что объём поставок ракет для украинских систем ПВО от зарубежных партнёров в первом полугодии 2026 года сократился втрое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Он отметил, что особенно заметно уменьшились поставки средств противодействия баллистическим ракетам.

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Борис Эльфанд
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