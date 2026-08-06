В Ярославле перекрыли выезд в сторону Москвы из-за атаки БПЛА

В Ярославле временно ограничили движение транспорта на выезде в сторону Москвы из-за атаки беспилотников. О перекрытии сообщил губернатор Ярославской области Михаил Евраев.

«В целях обеспечения безопасности перекрыто движение транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы от перекрёстка Московского проспекта с Юго-Западной окружной», — написал глава региона.

Власти призвали жителей отказаться от поездок в этом направлении и ближайших районах либо выбрать альтернативные маршруты.

Губернатор отметил, что подразделения Министерства обороны и силовых ведомств продолжают работу по обеспечению безопасности. О снятии ограничений станет известно после отмены сигнала «Беспилотная опасность».