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6 августа, 06:31

«Жалеют, что отказались»: Словаки «штурмуют» Посольство РФ, чтобы вернуть российские паспорта

Посольство: Отказавшиеся от паспорта РФ жители Словакии стремятся вернуть его

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Жители Словакии, ранее отказавшиеся от российского гражданства, всё чаще обращаются в посольство РФ с вопросами о возможности вновь получить российский паспорт. Об этом РИА «Новости» сообщили в дипломатическом представительстве в Братиславе.

По данным посольства, сотрудники регулярно получают обращения от бывших граждан России. Люди интересуются условиями оформления документов и просят разъяснить порядок подачи заявлений.

«Интерес к вопросу приобретения российского гражданства со стороны лиц, ранее состоявших в гражданстве Российской Федерации, имеется. В посольство поступают соответствующие обращения, в том числе с просьбами разъяснить порядок подачи документов», — сообщили в дипмиссии.

В посольстве пояснили, что российское законодательство не предусматривает отдельной процедуры восстановления гражданства для тех, кто ранее добровольно отказался от него. Такие заявители могут претендовать на получение паспорта только в общем порядке при соблюдении установленных требований.

Дипломаты добавили, что готовы консультировать граждан, помогать с оформлением документов и оказывать необходимое консульское содействие в рамках действующего законодательства.

Ранее для получения гражданства Словакии претендентам, в том числе россиянам, необходимо было отказаться от российского паспорта. В настоящее время это требование больше не применяется.

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Владимир Озеров
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