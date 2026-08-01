«Без России не могу»: Немецкий тренер объяснила, почему решила стать гражданкой РФ
Тренер Штэммлер-Герузел получила гражданство РФ из-за любви к России
Обложка © VK / Ипподром станицы Ленинградской
Немецкий тренер-берейтор (специалист, который занимается обучением лошадей и верховой езде) Мартина Штэммлер-Герузел рассказала, что решила получить российское гражданство из-за сильной привязанности к РФ. Об этом она сообщила в интервью ТАСС.
По её словам, она регулярно приезжает в Россию — раз в 1–2 месяца, а иногда и чаще. Даже в период пандемии тренер продолжала организовывать поездки туристических групп.
Штэммлер-Герузел призналась, что тяжелее всего ей дались первые месяцы пандемии, когда она около полугода не могла приехать в Россию.
«Я просто больше не могла жить без России. Я действительно не могу без нее. Я постоянно скучаю по ней», — рассказала немка.
Тренер рассказала, что позже при содействии Татарстана получила специальную визу, связанную с изучением сельского хозяйства. Осенью первого года пандемии она добралась до России на автомобиле, поскольку авиасообщение ещё не было восстановлено.
Напомним, 13 июля президент РФ Владимир Путин подписал указ о приёме Мартины Штэммлер-Герузел в российское гражданство. Тренер известна работой с тяжеловозными породами лошадей и участием в военно-музыкальном фестивале «Спасская башня».
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