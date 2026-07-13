Путин дал гражданство России епископу Спиридону и протоиерею Бойкову

Президент России Владимир Путин подписал указ о приёме в гражданство РФ 12 иностранных граждан и их детей. Среди обладателей новых паспортов — епископ Чикагский и Средне-Американский Спиридон (Гусаков), родившийся в 1959 году в Краснодарском крае, и протоиерей из Новой Зеландии Владимир Бойков, уроженец Австралии 1966 года рождения.

В список также вошёл военный журналист из Сирии Ияд Альхуссейн (1979 г.р.) с детьми Зейном Алабидином и Мирой. Гражданство получили также уроженец Испании Эдуардо Веас Иниеста (1994 г.р.), сирийка Лин Дауд (1996 г.р.), казахстанец Валентин Лосев (1962 г.р.) и Анжелика Карчевская (1969 г.р.).

Кроме того, указ касается французов Алена Жоржа Андре Дюфло и Патрика Эрвена Хоффмана, немки Карин Мартины Штэммлер-Герузель, а также уроженца Узбекистана Виктора Гайдуча и его дочери Софии, родившейся в Новой Зеландии.

«Принять в гражданство РФ следующих лиц:... Гусаков Спиридон, родившийся 25 мая 1959 года в Краснодарском крае», — говорится в документе.

Также российское гражданство по указу Владимира Путина получил бельгийский дизайнер BMW X5 и X6 Пьер Лекрер. С 2013 по 2017 год он руководил дизайном в Great Wall Motors (включая Haval H6), затем работал в Kia Motors, а сейчас возглавляет отдел дизайна в Citroën.