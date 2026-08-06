Судебные приставы объявили в розыск рэпера Гио Пику из-за долгов на 400 тысяч

Приставы объявили в розыск рэпера Гио Пику из-за долга почти в 400 тысяч рублей. Исполнительные производства в отношении Георгия Джиоева длятся с 2019 года. О безуспешных попытках взыскать с артиста деньги сообщает SHOT.

Сотрудники Федеральной службы судебных приставов не могут найти имущество 46-летнего музыканта. У него нет оформленной недвижимости или другой собственности, из-за чего производства несколько раз приостанавливали, а затем возобновляли. Сейчас общий размер невыплаченных средств составляет 363 тысячи рублей.

По информации телеграм-канала, рэпер избегает политических тем и не даёт сольных шоу на родине. Его выступления проходят в странах Азии, Европы и США. За частное мероприятие он получает €75 тысяч, а за публичное — €120 тысяч.

Бытовые требования райдера при этом выглядят скромно. В списке значатся перелёты экономклассом, четырёхзвездочный отель, обычный трансфер и любые закуски в гримёрке. Главное условие — отсутствие политических фигур и проведение шоу за пределами РФ.

В России у Джиоева сохранилось только гражданство. Бизнеса и недвижимости здесь нет. Он живёт в Грузии вместе с 27-летней супругой Анастасией Пискуновой.

На днях музыкант выложил совместные снимки из Испании с участником группы «Би-2» Лёвой*, который, по данным SHOT, перечисляет деньги ВСУ. Отмечается, что сам Гио Пика до недавнего времени выступал в РФ, в том числе и после начала СВО. В феврале текущего года власти Литвы отменили его концерт именно по этой причине.

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