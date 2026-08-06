Смолов продаёт элитную квартиру на Воробьёвых горах за 150 миллионов рублей

Российский футболист Фёдор Смолов выставил на продажу квартиру в элитном жилом комплексе «Воробьёвы горы» в Москве за 150 миллионов рублей. Об этом пишет Telegram-канал «Mash на спорте».

Фёдор Смолов продаёт квартиру в Москве за 150 миллионов рублей. Фото © Telegram / «Mash на спорте»

Фёдор Смолов продаёт квартиру в Москве за 150 миллионов рублей. Фото © Telegram / «Mash на спорте»

Фёдор Смолов продаёт квартиру в Москве за 150 миллионов рублей. Фото © Telegram / «Mash на спорте»

Нападающий рассматривает эту недвижимость как инвестицию. Пока он живёт там, но готовится к переезду. Ещё в июне квартиру выставили на закрытые торги, чтобы не привлекать лишнего внимания, но продать не получилось.

Сейчас Смолов живёт на деньги от рекламы, своих медийных проектов и накоплений. Как только найдётся покупатель, он получит 150 миллионов рублей (это примерно 800–900 тысяч за квадратный метр плюс комиссия агентам и мебель).

За эти деньги новый владелец получит квартиру площадью 110 квадратных метров: спальню, кухню, санузел, мебель из натуральных материалов и светлый интерьер в минималистичном стиле. Сам ЖК считается одним из первых премиальных комплексов в Москве: закрытая территория, рядом пруд, парк, гольф-клуб, магазины и бассейн. Квартирой уже заинтересовался один московский миллионер.

Ранее сообщалось, что Сергей Лазарев приобрёл квартиру в Майами за 1 миллион долларов. В ней две спальни, две ванные, гостиная с кухней и балкон с видом на залив Бискейн. Продавцами выступили Вики и Кейт Джорданы.