Вид на залив, яхты под окнами: Сергей Лазарев обзавёлся квартирой в Майами за $1 млн

Певец Сергей Лазарев приобрёл квартиру в Майами (штат Флорида, США) за сумму свыше $1 млн. Об этом сообщает Mash.

Квартира Лазарева в Майами. Фото © Telegram / Mash

По данным телеграм-канала, апартаменты площадью 106,6 кв. м расположены на 10-м этаже элитного комплекса The Floridian Condo в районе Майами-Бич. В квартире находятся две спальни, две ванные комнаты, гостиная с кухней и балкон с видом на залив Бискейн.

Комплекс оснащён бассейном, тренажёрным залом, охраной, парковкой, выходом к набережной и собственными причалами для яхт. Продавцами жилья названы Вики и Кейт Джорданы.

Сделку оформили в марте 2026 года через агентство недвижимости и брокера Александра Бароева. По информации Mash, расчёты проводились через специальный безопасный счёт, используемый при сделках с недвижимостью в США.

Также отмечается, что оформить покупку можно было удалённо — по доверенности или с использованием электронной подписи. Брокер подтвердил информацию о сделке, а сам Сергей Лазарев и его пресс-атташе от комментариев отказались.

Ранее сообщалось, что певец Валерий Леонтьев сэкономил 27 млн рублей на налогах за виллу в Майами. По данным СМИ, сохранить льготную оценку недвижимости удалось после передачи дома в семейный траст.