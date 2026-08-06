В Геленджике утром запрещали выход в море и на пляжи из-за угрозы атаки морских дронов
В Геленджике утром 6 августа объявляли опасность атаки безэкипажных катеров
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В Геленджике утром 6 августа объявляли опасность атаки безэкипажных катеров. Об этом сообщил глава города Алексей Богодистов.
На время действия предупреждения жителям и отдыхающим запретили выходить в море на любых плавательных средствах. Кроме того, людей попросили покинуть пляжи и набережную, а также укрыться в помещениях без окон и не находиться у береговой линии.
Менее чем через час власти сообщили об отмене угрозы. Ограничения были сняты.
Напомним, днём 3 августа украинские беспилотники атаковали пляж с отдыхающими в Архипо-Осиповке под Геленджиком. В результате погибли семь человек, четверо из них — дети. Число пострадавших достигло 58 человек. После трагедии в регионе усилили меры безопасности и неоднократно объявляли предупреждения об угрозе атак с воздуха и моря.
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