В Самаре приостановили движение автобусов и трамваев из-за ракетной опасности

В Самаре временно прекратил работу наземный общественный транспорт после объявления ракетной опасности. Об этом сообщил глава города Иван Носков.

По его словам, автобусы, трамваи и другой наземный транспорт не осуществляют движение до отмены ограничений. При этом метрополитен продолжает работать в обычном режиме. Глава города также напомнил, что вход на станции метро открыт для всех желающих укрыться во время действия тревоги.

Сигнал ракетной опасности был объявлен около 10:00. Власти рекомендовали жителям пройти в укрытия или оставаться в помещениях без окон до отмены угрозы.

А в Геленджике утром 6 августа объявляли опасность атаки безэкипажных катеров. Из-за этого жителям и отдыхающим запретили выходить в море на любых плавательных средствах. Кроме того, людей попросили покинуть пляжи и набережную