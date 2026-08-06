В Пермском крае объявлен режим ракетной опасности

На территории Пермского края введён режим «Ракетная опасность». Об этом сообщило министерство территориальной безопасности региона.

Все оперативные службы оповещены и находятся в полной готовности. Ведомство напомнило порядок действий: он аналогичен тому, что применяется при угрозе атаки беспилотников.

Граждан, находящихся в зданиях, просят спуститься на нижние этажи, в подвал или паркинг, не пользуясь лифтом. Дома следует укрыться во внутренней комнате без окон, закрыть шторы и подготовить тревожный набор с водой, едой, медикаментами, фонариком и документами. Тем, кто оказался на улице, рекомендовано зайти в ближайшее строение или подземный переход, избегая открытых пространств. Номер вызова экстренных служб — 112. Жителей призывают следить за оповещениями МЧС.

Также силы ПВО сегодня отразили атаку беспилотников в Тверской области. В результате падения обломков одного из сбитых дронов был нанесён ущерб логистическому комплексу Wildberries — повреждён фасад здания, люди не пострадали. В Калининском округе обломки БПЛА упали на территории садоводческого товарищества, повредив несколько хозпостроек, жители также целы. На месте работают оперативные службы.