Евраев: При атаке БПЛА на Ярославскую область загорелись резервуары НПЗ
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В Ярославской области обломки сбитых беспилотников упали на территорию нефтеперерабатывающего предприятия. Об этом сообщил губернатор Михаил Евраев 6 августа.
«Из-за упавших обломков произошло попадание в резервуары нефтеперерабатывающего завода. Спецслужбы работают над ликвидацией возгорания», — говорится в сообщении.
Всего силы ПВО и РЭБ уничтожили 93 вражеских дрона.
Помимо ЧП на производстве, из-за падения фрагментов загорелись три частных дома. В нескольких многоэтажках выбило окна, повреждены машины жителей.
Кроме того, известно о четверых пострадавших. Три человека с осколочными ранениями попали в стационар, еще одному помощь оказали амбулаторно. Жертв нет.
Губернатор выразил благодарность военным, сотрудникам министерства региональной безопасности и силовых структур. В настоящий момент угроза повторного налета снята, в области дали отбой.
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