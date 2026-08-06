Евраев: При атаке БПЛА на Ярославскую область загорелись резервуары НПЗ

В Ярославской области обломки сбитых беспилотников упали на территорию нефтеперерабатывающего предприятия. Об этом сообщил губернатор Михаил Евраев 6 августа.

«Из-за упавших обломков произошло попадание в резервуары нефтеперерабатывающего завода. Спецслужбы работают над ликвидацией возгорания», — говорится в сообщении.

Всего силы ПВО и РЭБ уничтожили 93 вражеских дрона.

Помимо ЧП на производстве, из-за падения фрагментов загорелись три частных дома. В нескольких многоэтажках выбило окна, повреждены машины жителей.

Кроме того, известно о четверых пострадавших. Три человека с осколочными ранениями попали в стационар, еще одному помощь оказали амбулаторно. Жертв нет.

Губернатор выразил благодарность военным, сотрудникам министерства региональной безопасности и силовых структур. В настоящий момент угроза повторного налета снята, в области дали отбой.