Британия ввела санкции против российских банков, компаний и судов

Великобритания расширила антироссийский санкционный список, включив в него 12 компаний, одно физическое лицо и 6 судов. Соответствующий документ опубликован Министерством иностранных дел Соединенного Королевства.

Ограничения затронули банки. В перечне значатся Росэксимбанк, «Центр инвест», Реалист-банк, «Ставр», Телепорт-банк и Оней-банк.

Под рестрикции также попали несколько коммерческих структур. Среди них: «Северный инжиниринг», «Металлкомплект», «Ником», «Промсиз» и «Технолюкс».

Персональные меры введены в отношении владельца фирмы «Силтрон» Александра Жданова. Ему запрещен въезд на территорию страны.

Механизм реализации санкций стандартен. При обнаружении в местных финансовых учреждениях счетов указанных организаций, активы будут заморожены.