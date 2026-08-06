Британия ввела санкции против российских банков, компаний и судов
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Великобритания расширила антироссийский санкционный список, включив в него 12 компаний, одно физическое лицо и 6 судов. Соответствующий документ опубликован Министерством иностранных дел Соединенного Королевства.
Ограничения затронули банки. В перечне значатся Росэксимбанк, «Центр инвест», Реалист-банк, «Ставр», Телепорт-банк и Оней-банк.
Под рестрикции также попали несколько коммерческих структур. Среди них: «Северный инжиниринг», «Металлкомплект», «Ником», «Промсиз» и «Технолюкс».
Персональные меры введены в отношении владельца фирмы «Силтрон» Александра Жданова. Ему запрещен въезд на территорию страны.
Механизм реализации санкций стандартен. При обнаружении в местных финансовых учреждениях счетов указанных организаций, активы будут заморожены.
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