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Регион
6 августа, 11:50

Безработный, но хитрый мужчина «купил» суд, чтобы брать взятки вместо судьи

В Египте безработный выдавал себя за судью и брал взятки

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

В Каире безработный мужчина выдавал себя за судью и вымогал деньги у граждан, обещая решить их проблемы. Он подкупил троих сотрудников уголовного суда на три миллиона египетских фунтов (примерно 59 тысяч долларов), чтобы получить доступ в здание после окончания рабочего дня. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на материалы дела.

В пустых залах заседаний мошенник снимал видео в самодельной судейской мантии — сидел в кресле судьи, раскладывал бумаги, создавая видимость работы. Ролики он показывал потенциальным жертвам, чтобы убедить их в своих полномочиях. За взятки он обещал освободить людей из-под стражи, помочь с трудоустройством и получением жилья.

Прокуратура начала расследование после того, как один из потерпевших опубликовал в соцсетях видео с жалобой. Правоохранители вышли на подозреваемого и трёх сотрудников суда. Всех задержали. Лжесудью обвиняют в мошенничестве и подлоге, сотрудников — в получении взяток и пособничестве.

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Александра Мышляева
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