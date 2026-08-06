Без лекарств в камере: Россиянку с опасной болезнью задержали в США после экскурсии к Ниагарскому водопаду

Сотрудники американской иммиграционной службы ICE задержали 59-летнюю россиянку Алевтину Соболеву в аэропорту Буффало, штат Нью-Йорк. Об этом сообщил телеграм-канал SHOT.

Гражданку РФ взяли под стражу 20 июля после поездки к Ниагарскому водопаду. Близкие настаивают на законности её нахождения в Соединённых Штатах.

У женщины имелось разрешение на трудовую деятельность, полис медицинского страхования и удостоверение личности REAL ID. После инцидента в аэропорту её этапировали через тюрьму в штате Огайо в центр содержания мигрантов в Луизиане.

Организовать высылку с первой попытки не удалось. Ситуация усугубилась тем, что защитнику по ошибке передали информацию о якобы состоявшейся депортации.

Родственники заявляют о наличии у Алевтины прогрессирующей мозжечковой атаксии. Это расстройство сопровождается тремором, замедленной речью и серьезными проблемами с координацией.

Сообщается, что уже несколько недель задержанная находится без необходимого лечения. Сейчас она дожидается первого слушания, которое запланировано на 12 августа.