Без лекарств в камере: Россиянку с опасной болезнью задержали в США после экскурсии к Ниагарскому водопаду
SHOT: В США задержали россиянку с атаксией после поездки к Ниагарскому водопаду
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Сотрудники американской иммиграционной службы ICE задержали 59-летнюю россиянку Алевтину Соболеву в аэропорту Буффало, штат Нью-Йорк. Об этом сообщил телеграм-канал SHOT.
Гражданку РФ взяли под стражу 20 июля после поездки к Ниагарскому водопаду. Близкие настаивают на законности её нахождения в Соединённых Штатах.
У женщины имелось разрешение на трудовую деятельность, полис медицинского страхования и удостоверение личности REAL ID. После инцидента в аэропорту её этапировали через тюрьму в штате Огайо в центр содержания мигрантов в Луизиане.
Организовать высылку с первой попытки не удалось. Ситуация усугубилась тем, что защитнику по ошибке передали информацию о якобы состоявшейся депортации.
Родственники заявляют о наличии у Алевтины прогрессирующей мозжечковой атаксии. Это расстройство сопровождается тремором, замедленной речью и серьезными проблемами с координацией.
Сообщается, что уже несколько недель задержанная находится без необходимого лечения. Сейчас она дожидается первого слушания, которое запланировано на 12 августа.
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