В марте 2025 года при освобождении города Суджа Курской области российские военные взяли в плен украинского солдата. Тот был одет в женское платье и американские ботинки. Об этом в беседе с ТАСС рассказал священник спецназа «Ахмат» отец Евгений, который во время вторжения ВСУ укрывал мирных жителей в храме города.

«Один неприятный момент был, когда вытащили из подвала украинского паренька. Да такого, в женском платье и в американских берцах. Ребята, конечно, со злости его чуть не разорвали. Я даже был вынужден даже защищать его. Ребята, только без рукоприкладства, говорю, давайте будем цивилизованными», — сказал священник.

Отец Евгений признался, что не испытывал ничего, кроме чувства жалости и презрения. По его словам, пленный был весь в татуировках, с испуганными глазами — словно «затравленная собачонка».

Судя по говору, солдат был с Западной Украины. На вопросы отвечал с трудом, подбирал слова. В подвале бойцы ВС РФ также нашли спрятанное оружие.

Напомним, активная фаза боевых действий на Курском направлении стартовала 6 августа. За период операции, продлившейся 264 дня, потери ВСУ составили свыше 76,5 тысячи военнослужащих и более 7 тысяч единиц техники. 26 апреля 2025 года глава Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил Верховному Главнокомандующему Владимиру Путину о полном освобождении региона.