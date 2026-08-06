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6 августа, 09:45

Пасечник: В Луганске пять человек ранены при ударе ВСУ по складу с напитками

Обложка © РИА Новости

Обложка © РИА Новости

ВСУ нанесли ракетный удар по Артёмовскому району Луганска. О последствиях сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник. Под огнём оказалось складское помещение, где хранились безалкогольные напитки. Травмы получили пять граждан.

Пострадавшие оперативно доставлены в лечебные учреждения, им оказывают необходимую помощь.

Атаки также зафиксированы в других населённых пунктах. В Сватовском муниципальном округе на приусадебном участке ранены два человека. В Кременском округе беспилотник ударил по частному дому. Там пострадала женщина. В Стаханове под удар попал жилой дом, обошлось без жертв.

Кроме того, за сутки дроны атаковали гражданские автомобили, коммунальную и гражданскую инфраструктуру. Инциденты произошли в Кировске, Брянке, Первомайске, Рубежном, Северодонецке, а также в Белокуракинском, Троицком, Лутугинском и Славяносербском муниципальных округах.

Четыре человека пострадали при атаке БПЛА ВСУ в Нижегородской области
Четыре человека пострадали при атаке БПЛА ВСУ в Нижегородской области

На местах работают следователи СК России по ЛНР. Они фиксируют последствия вражеских атак.

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Никита Никонов
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