В Башкирии пьяная пенсионерка устроила заезд на ретробайке и попала в руки ГАИ

В Фёдоровском районе Башкирии сотрудники Госавтоинспекции остановили мотоцикл «ИЖ Юпитер-5» с коляской. За рулём ретробайка находилась 60-летняя жительница Салавата, у которой инспекторы выявили явные признаки алкогольного опьянения. Об этом сообщил начальник регионального ведомства Владимир Севастьянов.

В Башкирии пенсионерку оштрафовали за пьяную езду на мотоцикле «ИЖ Юпитер-5». Видео © «Макс» / Владимир Севастьянов

Освидетельствование показало 0,222 мг/л алкоголя в выдыхаемом воздухе, что существенно превышает допустимую норму. На пенсионерку составили административный протокол по части 1 статьи 12.8 КоАП РФ (управление в состоянии опьянения). Кроме того, выяснилось, что мотоцикл не был зарегистрирован в ГИБДД, отсутствовал шлем и полис ОСАГО — за каждое нарушение также выписан штраф.

Мотоцикл задержан и помещён на спецстоянку. У женщины было действующее водительское удостоверение нужной категории, однако совокупность нарушений превратила легальную поездку на дачу в череду серьёзных юридических последствий. Теперь возврат права управления байком затянется на долгие месяцы.