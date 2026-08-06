Тайга, болота и вечная мерзлота: Как Железнодорожные войска реконструируют БАМ

Железнодорожные войска участвуют в реконструкции участка Байкало-Амурской магистрали (БАМ) Улак — Февральск протяжённостью 339 километров. Работы ведутся с апреля 2021 года в сложных природных и климатических условиях.

Проект предусматривает обновление путей и строительство дополнительной инфраструктуры для увеличения пропускной способности БАМа. Начальник Главного управления Железнодорожных войск генерал-лейтенант Олег Косенков рассказал «Красной Звезде», что за последние годы военные сдали в постоянную эксплуатацию сотни километров построенных и восстановленных дорог.

«Нашими частями и подразделениями в рамках совершенствования практической подготовки к выполнению задач по предназначению ежегодно осуществляется ремонт подъездных железнодорожных путей необщего пользования на объектах Министерства обороны. За последние годы сданы в постоянную эксплуатацию сотни километров отремонтированных и построенных железных дорог», — отметил он.

Помимо объектов Минобороны, военные железнодорожники восстанавливают повреждённые пути, возводят мосты, разминируют инфраструктуру. Сроки полного завершения работ на участке Улак — Февральск пока не называются.

Ранее полпред президента России в ДФО Юрий Трутнев заявил журналистам, что на Восточном экономическом форуме президенту России могут продемонстрировать новый тоннель, построенный на Байкало-Амурской магистрали. По словам вице-премьера, сейчас на БАМе активно ведётся реконструкция и возводятся несколько тоннелей, и он рассчитывает, что один из объектов удастся показать главе государства во время ВЭФ.

День Железнодорожных войск России отмечается ежегодно 6 августа в ознаменование исторического указа императора Николая I от 1851 года о формировании первых военно-рабочих подразделений для охраны и эксплуатации Санкт-Петербурго-Московской железной дороги. Этот профессиональный праздник был официально установлен Указом Президента РФ в 1996 году и сегодня подчеркивает стратегическую роль этих специальных формирований в системе обороны государства, их вклад в воинские перевозки, а также строительство и восстановление транспортной инфраструктуры как в военное, так и в мирное время, включая ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций.