ВСУ атаковали Брянскую область: два человека погибли и пятеро пострадали

В Брянской области в результате ударов дронов погибли два человека, пятеро получили ранения. Об этом сообщил врио губернатора региона Егор Ковальчук.

В Суземском районе беспилотник-камикадзе поразил движущуюся легковушку. Водитель погиб на месте, заявил глава области.

Город Новозыбков подвергся атаке аппарата самолётного типа. Следствием этого удара также стала гибель мужчины.

Травмы различной степени тяжести диагностированы у пятерых граждан. Всех пострадавших госпитализировали, медики оказывают необходимую помощь.

Согласно предварительным сведениям, зафиксированы повреждения нескольких машин и автозаправочной станции. Масштаб разрушений ещё устанавливается.

Ещё один инцидент случился в Погарском районе. Там дрон-камикадзе спикировал на легковой автомобиль. Мужчину за рулем с многочисленными осколочными поражениями доставили в больницу.

На местах трагедий продолжают действовать оперативные и экстренные службы. Ковальчук заверил, что семьям погибших будет оказана всесторонняя поддержка.