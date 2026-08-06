Варшава предупредила своих депутатов: тронуть здание Посольства России — значит порвать дипотношения

Попытка изъять здание российской дипмиссии в Варшаве будет равносильна разрыву дипломатических отношений. Об этом заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в эфире Польского радио.

Глава внешнеполитического ведомства прокомментировал резолюцию Сейма, призывающую кабинет министров переместить представительство РФ в другое место. Инициатором документа выступил лидер оппозиционной партии «Право и справедливость» (PiS) Ярослав Качиньский.

Политик объяснял свою позицию тем, что дипмиссия находится на улице Бельведерской вблизи правительственных объектов. Среди них — министерство национальной обороны, резиденция премьера и президентский дворец Бельведер.

Сикорский заявил, что для реализации подобных планов сторонникам PiS придется открыто признать желание полностью прекратить дипломатические контакты с Москвой. Он подчеркнул, что ни одно государство Евросоюза или НАТО пока на такой шаг не пошло.

Кроме того, министр указал на противоречие резолюции нормам международного права. По его словам, документ парламента не может отменить действие Венской конвенции о дипломатических сношениях от 18 апреля 1961 года.

Дипломат напомнил, что сама партия «Право и справедливость» за восемь лет своего правления не решилась на выселение россиян. «За восемь лет нахождения у власти «Права и справедливости» россиян как-то не выгнали из их посольства», — сыронизировал Сикорский.

Здание на Бельведерской, 49, построили в 1954–1956 годах специально для представительства СССР. Земельный участок под ним после Второй мировой войны был выкуплен Советским Союзом у частного владельца, и сейчас собственником является Россия.