Посольство РФ направило ноту протеста Польше из-за сноса памятника в Пыжице

Российское посольство направило польским властям официальную ноту протеста после ликвидации «Памятника памяти» советским военнослужащим в городе Пыжице Западно-Поморского воеводства. Об этом сообщает дипмиссия РФ в Польше.

Монумент, установленный в память о погибших в 1941–1945 годах советских воинах, был демонтирован 31 июля по решению польской стороны. В дипмиссии указали, что снос подобных объектов противоречит двустороннему соглашению о сохранении захоронений и мест памяти жертв войн и репрессий, подписанному в 1994 году.

В посольстве назвали произошедшее очередным случаем устранения памятников, связанных с историей Второй мировой войны, и заявили, что такие действия ведут к искажению исторической памяти. После демонтажа объекта российские дипломаты обратились к польским властям с требованием обратить внимание на нарушение договорённостей о сохранении мест памяти.

Напомним, работы проводятся по инициативе Института национальной памяти Польши. Монумент под названием «Памятник памяти» разбирают с помощью тяжёлой строительной техники, оснащённой гидравлическими манипуляторами. Перед началом демонтажа рабочие сняли с сооружения металлический барельеф с изображением советского солдата, судьба которого неизвестна. Согласно совместному российско-польскому перечню, составленному в 1997 году, на территории Польши насчитывался 561 памятник советским воинам.