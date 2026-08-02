В Мордовии водитель снёс памятник погибшим в годы ВОВ и попытался скрыться

В одном из районов Мордовии произошёл дорожный инцидент, вызвавший общественный резонанс. Водитель легкового автомобиля не справился с управлением и совершил наезд на монумент, посвящённый погибшим в годы Великой Отечественной войны, сообщает МВД по Республике Мордовия.

После столкновения нарушитель покинул место происшествия. Однако сотрудники регионального МВД оперативно установили его личность по горячим следам.

Сейчас решается вопрос о привлечении виновного к административной и, возможно, уголовной ответственности. Правоохранители выясняют все обстоятельства ДТП, включая состояние водителя в момент аварии и техническое состояние автомобиля. Информация о масштабе повреждений памятника и необходимости его восстановления уточняется.

Ранее в Белогорске Амурской области девятилетний мальчик, управляя автомобилем Toyota Probox, потерял контроль и врезался в стоявшую Toyota Crown Athlete, в результате чего получил травмы. Госавтоинспекция сообщила, что несовершеннолетний не справился с управлением. Ребёнок был госпитализирован после аварии.