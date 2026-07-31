Семеро пьяных украинцев на Audi протаранили дерево в Польше, одна пассажирка ехала в багажнике
Семеро пьяных украинцев на Audi врезались в дерево в польском Вроцлаве
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В польском городе Вроцлав автомобиль Audi, в котором находились семеро граждан Украины в возрасте от 19 до 27 лет, врезался в дерево после того, как съехал с дороги и ударил дорожный знак. Все пассажиры и водитель были в состоянии алкогольного опьянения, причём водитель управлял машиной, несмотря на действующий судебный запрет, сообщили в полиции.
Самые серьёзные травмы получила девушка, которая на момент аварии находилась в багажнике — у неё диагностированы переломы позвоночника и рёбер. После столкновения на место прибыл брат водителя, который также был пьян и находился за рулём. Полиция задержала обоих мужчин.
По факту ДТП проводится расследование, устанавливаются все обстоятельства произошедшего
Ранее во Вроцлаве украинку и её спутника избили трое местных из-за акцента. После этого девушка призвала земляков реже говорить на родном языке.
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