Ситуация с бензином
ЧМ по футболу
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
31 июля, 15:14

Семеро пьяных украинцев на Audi протаранили дерево в Польше, одна пассажирка ехала в багажнике

Семеро пьяных украинцев на Audi врезались в дерево в польском Вроцлаве

Обложка © Telegram / Типичный Вроцлав

Обложка © Telegram / Типичный Вроцлав

В польском городе Вроцлав автомобиль Audi, в котором находились семеро граждан Украины в возрасте от 19 до 27 лет, врезался в дерево после того, как съехал с дороги и ударил дорожный знак. Все пассажиры и водитель были в состоянии алкогольного опьянения, причём водитель управлял машиной, несмотря на действующий судебный запрет, сообщили в полиции.

Самые серьёзные травмы получила девушка, которая на момент аварии находилась в багажнике — у неё диагностированы переломы позвоночника и рёбер. После столкновения на место прибыл брат водителя, который также был пьян и находился за рулём. Полиция задержала обоих мужчин.

По факту ДТП проводится расследование, устанавливаются все обстоятельства произошедшего

«Курва, шмата украинская»: Полячка с ребёнком на руках избила таксиста-украинца
«Курва, шмата украинская»: Полячка с ребёнком на руках избила таксиста-украинца

Ранее во Вроцлаве украинку и её спутника избили трое местных из-за акцента. После этого девушка призвала земляков реже говорить на родном языке.

Больше материалов о громких инцидентах и расследованиях — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Александра Мышляева
  • Новости
  • Польша
  • ДТП
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar