Укравший 320 тысяч долларов на укрытиях для самолётов ВСУ офицер попал на «Миротворец»*

Бывший командующий логистикой Воздушных сил Украины Андрей Украинец, фигурирующий в деле о хищении более 300 тысяч долларов при строительстве укрытий для самолётов, попал в базу данных экстремистского сайта «Миротворец»*. Об этом свидетельствуют материалы ресурса.

Экс-офицеру предъявили новое обвинение — в незаконном обогащении. По данным следствия, Украинец и члены его семьи с 2019 года приобрели недвижимость, земельные участки и автомобили на общую сумму около 469,9 тысячи долларов (более 21 миллиона гривен). Источник доходов, позволивший сделать эти покупки, официально подтвердить не удалось.

Ранее бывшего госсекретаря МИД Украины Александра Банькова внесли в базу «Миротворца» после обвинений в хищении западной помощи. Ему приписали использование должности для личного обогащения и дискредитацию госорганов. Заместителя главы Хмельницкой области Фалюша также внесли в базу по схожим основаниям после задержания за взятки.

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