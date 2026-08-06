На Украине функционирует сеть засекреченных подземных заводов по выпуску беспилотников. Об этом сообщает британский телеканал Sky News.

Корреспондент канала Стюарт Рэмси описал производство как «военные усилия старой школы». По его словам, центр работает круглосуточно, выпуская более 200 дронов в сутки. В процессе задействованы техники, сварщики, столяры, сборщики и учёные

Один из ключевых продуктов — беспилотник FP1. Как заявляет изготовитель, устройство оснащается боевой взрывчаткой и способно пролететь до 3 тыс. км. Точность попадания при этом составляет 2–3 метра, а себестоимость оценивается в $60 тыс. Финансирование поступает от западных спонсоров Киева.

Издание El Mundo ещё весной 2024 года писало, что после разрушения оборонных заводов в начале спецоперации Киев перенёс промышленность под землю. Часть цехов полностью скрыта в подземельях, другие тщательно замаскированы. Местоположение этих точек держится в секрете.

Ранее The Guardian сообщала об уничтожении в Киеве производства БПЛА, принадлежавшего американской компании Terminal Autonomy. Фирма, зарегистрированная в штате Делавэр, выпускала высокоточные аппараты с помехоустойчивой системой наведения для ударов вглубь российской территории. Позднее основатель UKRTAC Северион Дангадзе подтвердил потерю фабрики и складов после ракетного удара; его предприятие снабжало ВСУ амуницией и тактическим снаряжением.