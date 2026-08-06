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6 августа, 13:02

Осуждённый за изнасилование «плохой доктор» из Ижевска возобновил приём пациентов

В Ижевске осуждённый за изнасилование пациентки врач вновь принимает пациентов

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Gorodenkoff

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Gorodenkoff

Врач-оториноларинголог Константин Королёв, имеющий судимость за сексуальное насилие над пациенткой, возобновил врачебную практику в частном медицинском центре. Об этом рассказал источник газеты «Известия».

Собеседник издания под видом потенциального больного связался с учреждением и выяснил, что в расписании специалиста есть свободные места для визита. Представитель клиники на том конце провода назвала доктора хорошим профессионалом.

Преступление было совершено в 2018 году. Пьяный мужчина напал на женщину после хирургического вмешательства прямо в ординаторской городской больницы. Свою вину он полностью признал.

Суд назначил наказание в виде 3,5 года лишения свободы условно. Несмотря на приговор, сейчас врач ведёт прием и взрослых, и детей. Сам медик и администрация медцентра комментировать эту ситуацию журналистам отказались.

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Напомним, по словам пациентки, медик силой заставил её выпить вместе с ним спирта, после чего напал на неё. При этом мужчина просил называть его плохим доктором.

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Анастасия Никонорова
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