«Все дружелюбные»: Иностранные спортсменки тепло встретили россиянок на чемпионате Европы

Иностранные синхронистки тепло встретили российскую команду на чемпионате Европы по водным видам спорта в Париже. Своими наблюдениями в интервью ТАСС поделилась Майя Дорошко.

Она заявила, что представительницы Италии поздравили нашу сборную после триумфа в произвольной программе. Спортсменки из Болгарии охотно делали совместные снимки и публиковали их в личных соцсетях.

Дорошко также упомянула, что перед стартом в акробатической программе ей пожелали успеха тройняшки из Греции.

По словам синхронистки, общая атмосфера сложилась максимально доброжелательная. Никаких проявлений негатива со стороны других участниц зафиксировано не было.

Этот турнир стал первым крупным международным стартом для российских спортсменок с 2021 года. Выступление в Париже принесло команде три золотые награды в групповых дисциплинах.

Ранее Life.ru писал, что российская команда по синхронному плаванию выиграла золото чемпионата Европы в акробатической программе. Судьи оценили выступление россиянок в 244,8221 балла. На вторую ступень пьедестала поднялись представительницы Испании. Бронзу забрали спортсменки из Италии.