В МИД РФ ответили на жалобу Киева на паузу в переговорах: никаких сигналов не было

Киев не направлял Москве никаких предложений о возобновлении дипломатического диалога для урегулирования ситуации. Об этом рассказал замдиректора департамента информации и печати МИД России Алексей Фадеев.

По его словам, тема неких новых контактов является вбросом. Комментировать эту информацию дипломат счел бессмысленным.

Фадеев напомнил, как в конце прошлого года проходили дискуссии в Стамбуле. Тогда украинская сторона в одностороннем порядке вышла из переговорного формата.

Причины такого шага озвучены не были. Собеседники просто покинули площадку, никак не пояснив свои действия.

Сейчас, как заявил представитель ведомства, обращений от второй стороны не поступало. Ситуация остаётся без изменений.

Ранее исполняющий обязанности министра иностранных дел Украины Андрей Сибига пожаловался на паузу в переговорах с участием США. По словам дипломата, Киев рассчитывает на «большую динамику» и более активное участие Вашингтона

Переговоры по украинскому конфликту проходили в несколько этапов, включая раунды в Абу-Даби и Женеве. Однако ключевым событием стал российско-американский саммит на Аляске, где, по заявлению главы МИД РФ Сергея Лаврова, Россия приняла предложения США по урегулированию. В то же время госсекретарь США Марко Рубио утверждает, что итогового соглашения достигнуто не было, в том числе из-за отказа Украины. Впоследствии контакты продолжились на полях саммита G7, где администрация Дональда Трампа возобновила попытки сблизить позиции сторон, а также в ходе двусторонних встреч высокого уровня. Однако, по признанию Кремля, существенного ускорения переговорного процесса пока не наблюдается.