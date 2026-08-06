МИД РФ уличил Ереван в шантаже вместо конструктивного диалога

Москва фиксирует попытки Еревана прибегнуть к шантажу в двусторонних отношениях. Об этом на брифинге заявил замдиректора департамента информации и печати МИД РФ Алексей Фадеев.

Дипломат подчеркнул, что российская сторона ожидала иного подхода. Вместо конструктивного диалога наблюдаются действия, направленные на эскалацию.

По словам Фадеева, армянское руководство сознательно обостряет ситуацию. Оно пытается «играть на повышение ставок», уходя от прямого обсуждения накопившихся вопросов.

Фадеев дал понять, что подобная тактика не останется без внимания. Москва видит суть происходящего и называет вещи своими именами.

Он акцентировал, что попытки давления не способствуют нормализации связей. Дальнейший расчет на шантаж лишь усложнит поиск взаимоприемлемых решений.

Напомним, Армения, состоящаяс в ЕАЭС, стремится вступить в ЕС. Официальные лица России и других стран-участниц евразийского сообщества настаивают на несовместимости этих двух путей. Лидеры РФ, Белоруссии, Казахстана и Киргизии призвали Ереван провести референдум для окончательного выбора между ЕС и ЕАЭС, а Также Москва прямо заявила о недопустимости сохранения Арменией экономических выгод от ЕАЭС при одновременном юридическом оформлении её евроинтеграции. Премьер-министр Армении Никол Пашинян, в свою очередь, пытается усидеть на двух стульях, называя референдум преждевременным до получения официального статуса кандидата в члены ЕС.