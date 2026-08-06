Родным убитых в Таиланде россиян пришлось оправдываться за последнее СМС от них
Последнее смс убитой в Паттайе Дианы Назимовой было на русском языке
Обложка © ศูนย์ข้อมูลภูเก็ต Phuket Info Center (Phuket Info Center)
Родственники погибших в тайской Паттайе брата и сестры Назимовых опровергли информацию, которая активно распространялась в СМИ. По их словам, последнее СМС-сообщение, отправленное Дианой матери перед гибелью, было написано не на английском, а на русском.
«Мы удивляемся, почему везде в новостях, даже на русском языке у крупных агентств, последнее смс-сообщение Дианы, которое она отправила матери, видимо, когда её и Романа остановил одетый в чужую полицейскую форму преступник, цитируется всегда как Urgent!, на английском языке», — рассказали члены семьи РИА «Новости».
Пользователи соцсетей даже начали критиковать родных погибших за то, что в русской семье общаются по-английски.
Семья показала скриншот, на котором отчётливо видно слово «Срочно» на русском языке. Родственники предположили, что ошибка произошла из-за многократного перевода новостей с тайского на английский, а затем на русский.
Напомним, в конце июля в районе Хуай-Яй на юге Паттайи были жестоко убиты 22-летняя Диана и её 17-летний брат Роман Назимовы, уроженцы Тюменской области, которые несколько лет прожили в Таиланде. Молодые люди пропали ранним утром 26 июля после того, как уехали из дома на мотоцикле и прислали матери тревожное сообщение; позже их тела были найдены закопанными в лесу. По подозрению в преступлении задержали двух местных жителей, которые признались, что напали на россиян с целью ограбления, застрелив Романа и забив до смерти Диану. В ходе расследования выяснилось, что эти же преступники причастны к убийству целой тайской семьи из трёх человек, не исключается наличие и других жертв. Это преступление вызвало большой резонанс, премьер-министр Таиланда лично принёс извинения и пообещал, что виновные понесут суровое наказание.
Главные криминальные истории, громкие дела и расследования — в разделе «Криминал» на Life.ru.