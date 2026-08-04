В Паттайе байк-таксисты начали бесплатно возить россиян после убийства Назимовых
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Водители байк-такси в Паттайе начали массово перестали взымать с российских туристов оплату проезда. Как объяснила проживающая в Таиланде россиянка в личном блоге, это произошло после убийства брата и сестры Назимовых из Тюмени.
Тайские таксисты перестали брать деньги с россиян после расправы над Назимовыми. Видео © Telegram / Юань да Марья
Таким жестом многие местные таксисты выражают свои соболезнования и резкое осуждение случившегося. Через онлайн-переводчики они пишут пассажирам из России, что поездка для них бесплатна, и просят принять извинения за трагедию, произошедшую в их стране. Автор видеоролика призвала соотечественников обязательно благодарить таких людей, отметив, что именно из подобных маленьких поступков и складывается подлинное человеческое отношение.
Россиянка подчеркнула, что живёт в королевстве уже два года и ни разу не сталкивалась с негативом со стороны тайцев. Случившееся с семьёй из Тюмени она назвала чудовищным исключением из правил.
Напомним, двое местных жителей были задержаны в Паттайе по подозрению в жестокой расправе над 22-летней Дианой и 17-летним Романом, пропавшими 26 июля. По данным следствия, россияне стали жертвами ограбления, в ходе которого юноша был застрелен, а девушка забита насмерть. Задержанные указали места захоронения тел и сокрытия деталей мотоцикла. Глава МИД королевства Сихасак Пхуангкеткеу назвал произошедшее шоком для руководства страны, признав, что инцидент нанёс колоссальный урон туристическому имиджу Таиланда как безопасного направления. Премьер-министр Таиланда Анутхин Чанвиракун заявил, что убийц брата и сестры Назимовых из России ждёт самое строгое наказание, вплоть до смертной казни.
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