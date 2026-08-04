В Паттайе байк-таксисты начали бесплатно возить россиян после убийства Назимовых

Водители байк-такси в Паттайе начали массово перестали взымать с российских туристов оплату проезда. Как объяснила проживающая в Таиланде россиянка в личном блоге, это произошло после убийства брата и сестры Назимовых из Тюмени.

Тайские таксисты перестали брать деньги с россиян после расправы над Назимовыми. Видео © Telegram / Юань да Марья

Таким жестом многие местные таксисты выражают свои соболезнования и резкое осуждение случившегося. Через онлайн-переводчики они пишут пассажирам из России, что поездка для них бесплатна, и просят принять извинения за трагедию, произошедшую в их стране. Автор видеоролика призвала соотечественников обязательно благодарить таких людей, отметив, что именно из подобных маленьких поступков и складывается подлинное человеческое отношение.

Россиянка подчеркнула, что живёт в королевстве уже два года и ни разу не сталкивалась с негативом со стороны тайцев. Случившееся с семьёй из Тюмени она назвала чудовищным исключением из правил.