Потрогал — плати: Россиянина арестовали в Египте после танцев с местной на дискотеке

Россиянина в Египте обвинили в домогательствах к местной девушке на дискотеке. Нашего соотечественника арестовали, теперь ему грозит тюремный срок. О странном задержании рассказал SHOT.

Российского туриста арестовали в Египте по обвинению в домогательствах. Фото © SHOT

61-летний Сергей и 50-летняя Татьяна Мироновы из Самарской области приехали в отель Renaissance Sharm El Sheikh Golden View Beach Resort 4 августа. В тот же день на вечеринке Сергей танцевал «Ламбаду» и случайно задел местную девушку. Её муж разозлился и, по словам Татьяны, набросился на Сергея с кулаками. Работники отеля их разняли, и пара ушла в номер.

Ночью к ним приехала полиция. Сергея забрали в участок — египтянин написал на него заявление. Татьяне сказали, что можно уладить конфликт за 10 тысяч долларов — столько запросили «потерпевшие». Где сейчас Сергей — неизвестно. Телефон и паспорт у него изъяли.

Татьяна обратилась в консульство России в Каире. Ей посоветовали нанять адвоката из списка на сайте дипмиссии, но денег на это нет. Сестра Татьяны рассказала, что туроператор и отель бездействуют, ссылаясь на полицию. Женщина написала в МИД, Россотрудничество и омбудсмену. Дома супругов ждут двое взрослых детей и внучка. Отель оплачен до 17 августа.

Больше материалов о громких инцидентах и расследованиях — в разделе «Происшествия» на Life.ru.