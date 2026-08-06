Дачникам назвали способ обзавестись газом бесплатно

С 2024 года владельцы участков в СНТ могут стать участниками программы социальной газификации. Как рассказала RT эксперт Народного фронта Ирина Блинкова, газораспределительная организация бесплатно проводит газопровод до границы земельного участка, но все работы внутри — разводка, подключение к дому, покупка и монтаж оборудования — оплачивает собственник.

Для подачи заявки необходимо соблюсти несколько условий. СНТ должно находиться в границах газифицированного населённого пункта, права на участок и дом — зарегистрированы в ЕГРН, а само строение должно иметь статус «жилой дом» — сезонные дачи под программу не подпадают. Также объект не должен использоваться в предпринимательских целях, а общее собрание членов СНТ должно принять решение о догазификации.

Пакет документов включает паспорт, СНИЛС, выписку из ЕГРН, протокол собрания и ситуационный план. Подать заявку можно через портал Единого оператора газификации, «Госуслуги», МФЦ или в офисе местной ГРО. Эксперт предупреждает: ошибки в документах — самая частая причина отказа.

Отдельным категориям граждан (ветеранам, инвалидам, участникам СВО, многодетным и малоимущим семьям) государство субсидирует расходы на проведение газа по участку и подключение дома — до 100 тысяч рублей один раз в три года.

А ранее россиянам рассказали, кто может получить бесплатный земельный участок. В Госдуме отметили, что в ряде регионов вместо участка можно оформить единовременную выплату, если семья нуждается в улучшении жилищных условий.