В Госдуме раскрыли, кто в России может получить бесплатный земельный участок

Бесплатные земельные участки в России могут получить многодетные семьи, герои СССР и РФ, полные кавалеры ордена Славы, герои Труда и матери-героини, напомнил депутат Госдумы Алексей Куринный. По его словам, многодетным семьям землю предоставляют для строительства дома, ведения личного подсобного хозяйства или садоводства.

В ряде регионов вместо участка можно оформить единовременную выплату, если семья нуждается в улучшении жилищных условий. Региональные власти также могут бесплатно выделять землю молодым специалистам, работающим в сельской местности, детям-сиротам, ветеранам боевых действий, инвалидам первой и второй групп, а также гражданам, потерявшим единственное жильё из-за чрезвычайной ситуации.

Отдельные правила действуют для программ «Дальневосточный гектар» и «Гектар в Арктике». Получатель обязан использовать землю по назначению. Кроме того, участок под зарегистрированным домом иногда можно выкупить за небольшую долю кадастровой стоимости, а его площадь — бесплатно увеличить за счёт прилегающей государственной или муниципальной земли, отметил парламентарий в интервью «Газете.ru».

К слову, льготы на строительство дома и покупку земельного участка в 2026 году положены разным категориям граждан. Однако перечень зависит от региона, рассказал в беседе с Life.ru депутат Госдумы Владимир Самокиш.