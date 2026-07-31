«Въезд с чемоданом»: Собственникам квартир назвали главные тренды на рынке аренды

Меблированные квартиры остаются самым востребованным вариантом на рынке аренды, поскольку большинство жильцов предпочитают заселяться сразу и не тратить время на обустройство. Директор департамента вторичной недвижимости Юлия Дымова отметила, что арендаторы чаще выбирают полностью подготовленное жильё.

Пустые помещения интересуют в основном людей со своей мебелью или ограниченным бюджетом. Разница в стоимости между оборудованными и пустыми квартирами может достигать 50%. Несмотря на возможность сэкономить, большинство нанимателей готовы платить больше за жильё с необходимой мебелью и техникой.

Спрос на готовые к заселению объекты продолжает расти, рассказала учредитель и директор портала Всеостройке.рф Светлана Опрышко. Во втором квартале 2026 года количество закрытых объявлений об аренде в России достигло 109 тысяч, увеличившись за год на 28%.

«Современный арендатор всё чаще тяготеет к минимализму, въезд «с чемоданом» становится нормой, а желание обставлять квадратные метры постепенно сходит на нет», — отметила собеседница RG.ru.

Она добавила, что ситуацию на рынке аренды можно объяснить двумя тенденциями: уходит культ вещей и эмоциональной привязанности к предметам быта. Кроме того, многие собственники сами предлагают достойную комплектацию жилья.

Тем временем россиян предупредили о новой схеме мошенников при аренде жилья. Аферисты всё чаще копируют чужие фотографии из сети, публикуют заманчивые объявления и требуют предоплату за «бронирование».