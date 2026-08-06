Самые чёткие снимки Солнца раскрыли новые детали его атмосферы

Американские астрономы получили самые детализированные в истории снимки поверхности Солнца. Изначально изображения с телескопа «Иноуэ», расположенного в обсерватории на Гавайях, планировалось использовать для калибровки оборудования. Однако при детальном изучении учёные обнаружили на них движущиеся перьевые структуры, которые ранее не фиксировались с такой чёткостью. Результаты исследования были опубликованы в журнале Nature.

Эти образования, как пояснили исследователи, представляют собой следы волн нестабильности, возникающих из-за движения потоков намагниченной плазмы с разной скоростью. Процесс учёные сравнили с рябью на воде, появляющейся от порывов ветра.

Открытие позволяет по-новому взглянуть на процессы, происходящие в атмосфере светила. Полученные данные помогут лучше понять механизмы солнечной активности, которые влияют на космическую погоду и работу спутников. В дальнейшем телескоп «Иноуэ» продолжит наблюдения для уточнения этих явлений.

Напомним, Солнечное затмение 12 августа будет одним из главных событий года, но полную фазу увидят только в Арктике, Гренландии, Исландии и Испании, а в России — лишь частные фазы, лучше всего в Мурманске, Архангельске и Петербурге (до 80% закрытия). В Москве Луна закроет около 1% Солнца на закате, и явление будет длиться несколько минут. Для наблюдения обязательно использовать защитные фильтры.