«Страшное место»: Сергей Жуков раскрыл, почему избегает интернета

Лидер группы «Руки Вверх!» Сергей Жуков признался, что почти не следит за обсуждениями в интернете и предпочитает оценивать концерты по реакции зрителей. По словам артиста, ему достаточно эмоций поклонников и отзывов, которые передают окружающие.

Сергей Жуков считает интернет страшным местом. Видео © Пятый канал

В беседе с Пятым каналом музыкант рассказал, что остался доволен празднованием 30-летия коллектива. После юбилейного концерта ленты соцсетей заполнили фотографии и видео с выступления, хотя сам он подобные публикации практически не просматривает.

«Я-то в интернет не захожу, это для меня страшное место», — подчеркнул Жуков.

Исполнитель добавил, что узнаёт о реакции аудитории от людей вокруг него. Он надеется, что поклонники ещё долго будут делиться кадрами и воспоминаниями с юбилейного шоу.

Ранее Сергей Жуков поделился планами по созданию новой концертной традиции. Артист хочет, чтобы взрослые зрители целовали своих детей прямо во время выступлений коллектива, превращая шоу в объединяющий семейный ритуал.