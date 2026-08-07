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7 августа, 08:14

«Страшное место»: Сергей Жуков раскрыл, почему избегает интернета

Певец Сергей Жуков заявил, что почти не следит за обсуждениями в интернете

Обложка © ТАСС / NEWS.ru / Алексей Белкин

Обложка © ТАСС / NEWS.ru / Алексей Белкин

Лидер группы «Руки Вверх!» Сергей Жуков признался, что почти не следит за обсуждениями в интернете и предпочитает оценивать концерты по реакции зрителей. По словам артиста, ему достаточно эмоций поклонников и отзывов, которые передают окружающие.

Сергей Жуков считает интернет страшным местом. Видео © Пятый канал

В беседе с Пятым каналом музыкант рассказал, что остался доволен празднованием 30-летия коллектива. После юбилейного концерта ленты соцсетей заполнили фотографии и видео с выступления, хотя сам он подобные публикации практически не просматривает.

«Я-то в интернет не захожу, это для меня страшное место», — подчеркнул Жуков.

Исполнитель добавил, что узнаёт о реакции аудитории от людей вокруг него. Он надеется, что поклонники ещё долго будут делиться кадрами и воспоминаниями с юбилейного шоу.

Голливудская братия и главный кумир: Жуков раскрыл, какие знаменитости его вдохновляют
Голливудская братия и главный кумир: Жуков раскрыл, какие знаменитости его вдохновляют

Ранее Сергей Жуков поделился планами по созданию новой концертной традиции. Артист хочет, чтобы взрослые зрители целовали своих детей прямо во время выступлений коллектива, превращая шоу в объединяющий семейный ритуал.

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Борис Эльфанд
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