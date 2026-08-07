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7 августа, 08:41

В Петербурге задержали охранника бизнес-центра за жёсткое избиение коллеги

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Охранника бизнес-центра в Выборгском районе Петербурга задержали после драки с коллегой, который получил тяжёлые травмы. Конфликт произошёл 3 августа на рабочем месте на Гельсингфорсской улице, пострадавшего госпитализировали.

Подозреваемым оказался 46-летний сотрудник той же охранной организации. Мужчину задержали после выяснения обстоятельств произошедшего. Против него возбудили уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, сообщает телеканал «Санкт-Петербург».

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Ранее в Петербурге двое неизвестных на парковке торгового комплекса жестоко избили 49-летнего охранника, после чего скрылись. Пострадавший был госпитализирован в состоянии средней степени тяжести.

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Борис Эльфанд
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