В Петербурге задержали охранника бизнес-центра за жёсткое избиение коллеги

Охранника бизнес-центра в Выборгском районе Петербурга задержали после драки с коллегой, который получил тяжёлые травмы. Конфликт произошёл 3 августа на рабочем месте на Гельсингфорсской улице, пострадавшего госпитализировали.

Подозреваемым оказался 46-летний сотрудник той же охранной организации. Мужчину задержали после выяснения обстоятельств произошедшего. Против него возбудили уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, сообщает телеканал «Санкт-Петербург».

Ранее в Петербурге двое неизвестных на парковке торгового комплекса жестоко избили 49-летнего охранника, после чего скрылись. Пострадавший был госпитализирован в состоянии средней степени тяжести.