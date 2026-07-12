В Петербурге двое охранников серьёзно избили коллегу на парковке ТЦ

В Московском районе Петербурга двое неизвестных на парковке торгового комплекса жестоко избили 49-летнего охранника, после чего скрылись. Инцидент произошёл днём 10 июля у дома 135 по Московскому проспекту, сообщили в пресс-службе городской полиции.

Пострадавший был госпитализирован в состоянии средней тяжести, ему причинён тяжкий вред здоровью. Заявление о преступлении поступило в полицию от другого сотрудника службы безопасности, который сообщил об избиении своего коллеги.

«Двое неизвестных в ходе внезапно возникшего конфликта на парковке торгового комплекса нанесли несколько ударов 49-летнему мужчине, а после чего скрылись», — говорится в сообщении.

Подозреваемых задержали на следующее утро, 11 июля, в посёлке Янино-1 Всеволожского района Ленинградской области. Ими оказались жители региона 29 и 24 лет, также работающие охранниками. В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

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