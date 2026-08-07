Сербский доброволец Деян Берич рассказал, что еще с 2014 года встречал в Донбассе снайперов из Якутии и запомнил их как хорошо подготовленных стрелков. Об этом он сообщил на форуме «Северный рубеж» в Якутске.

По его словам, первая такая встреча произошла с добровольцами, приехавшими в 2014 году. Позднее бойцы из республики появлялись там и в 2015–2016 годах.

«Очень хорошие, подготовленные ребята», — так Берич оценил их навыки в беседе с ТАСС.

При этом, по словам сербского добровольца, некоторые из знакомых ему якутских стрелков до этого не были кадровыми военными. Их способности он связал с распространенными в регионе охотничьими традициями.

«Наверное, у якутского человека так генетически устроено, чтобы он был хорошим охотником. Снайпер на войне — это охотник, по-другому никак», — заявил Берич.

Сам Деян Берич приехал в Донбасс в 2014 году и участвовал в боевых действиях на стороне России. В 2023 году он получил серьезное ранение в районе Марьинки.

Ранее Life.ru рассказывал, что Деян Берич отмечал рост числа добровольцев с Балкан, которые приезжают участвовать в СВО на стороне России. По его словам, число желающих присоединиться к российским подразделениям заметно увеличилось.