Карьера под угрозой: Бутман объяснил, почему зарубежные музыканты боятся выступать в России

Зарубежные музыканты нередко отказываются от выступлений в России, опасаясь травли и проблем с работой на родине. Об этом в интервью РИА «Новости» рассказал народный артист РФ Игорь Бутман.

По словам джазмена, интерес иностранных исполнителей к российской сцене с каждым годом растёт. Артистов привлекают местная публика и высокий уровень организации концертов.

Однако после поездок в РФ некоторые музыканты сталкиваются с волной негативных комментариев в соцсетях. Другие опасаются, что сотрудничество с российскими площадками может отразиться на их карьере.

В качестве примера Бутман привёл двукратного обладателя Grammy, трубача Николаса Пэйтона. После выступления на российском фестивале тот заявил, что несогласие с отдельными решениями властей не должно мешать профессиональной деятельности музыканта.

«Я — профессиональный музыкант, моё дело нести добро и счастье людям», — процитировал его Бутман.

Джазмен добавил, что деятелей культуры из разных стран по-прежнему объединяет стремление развивать искусство вне зависимости от политической обстановки. По его словам, у российских артистов остаются зарубежные друзья и партнёры, разделяющие эту позицию.

Ранее Life.ru рассказывал о давлении на западных артистов из-за их отношения к России. В частности, выступления экс-солиста Modern Talking Дитера Болена в Прибалтике оказались под угрозой после его высказываний, а бывший лидер Pink Floyd Роджер Уотерс заявлял, что участие в эфире российского телевидения обернулось критикой и предупреждениями о возможной потере концертных площадок.