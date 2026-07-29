Кук: США хотят провести концерты с участием музыкантов России и Украины
Родни Кук. Обложка © ТАСС / Валерий Шарифулин
В США обсуждают идею свести на одной сцене российских и украинских музыкантов. Глава Комиссии США по изящным искусствам Родни Кук рассказал РИА «Новости», что речь идёт не об одном номере в программе, а о серии совместных концертов.
Сначала, по его словам, исполнители должны встретиться в Баварии. Уже после этого станет ясно, получит ли проект продолжение и выйдет ли за рамки одного выступления. Кук считает, что такие культурные контакты могут стать площадкой для диалога. При этом он подчёркивает: подобные инициативы, на его взгляд, должны идти вместе с дипломатической работой.
Ранее Родни Кук рассказал о передаче символического хоккейного приветствия американскому лидеру Дональду Трампу от имени президента РФ Владимира Путина. Кук в июне посетил ПМЭФ. На пленарном заседании он передал российскому лидеру привет от Трампа. В ответ Путин использовал хоккейную метафору. Он попросил вернуть шайбу американскому коллеге. Российский лидер не вручал чиновнику настоящую шайбу. Поэтому после возвращения на родину глава комиссии нашёл подходящий снаряд самостоятельно.
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